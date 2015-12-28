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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 2015/12/28 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 2015/12/28

على الصعيد المهنى:


>الأمور لا تسير حسب رغبتك بسبب بعض المشاكل الطفيفة التى تواجها مع رئيسك فى العمل، ولكنك سوف تقوم بإنجاز كل المهام المطلوبة منك وتتخلص من هذه المشاكل فى أقرب وقت بسبب أسلوبك المنظم ودقتك المتناهية فى العمل.

على الصعيد العاطفى:


>أنت عصبى المزاج هذه الأيام وتواجه مشاكل مع شريك حياتك بسبب هذا الأمر، لأن مشاكل العمل تنعكس وتؤثر على واقعك وحالتك العاطفية هذه الأيام، لذا يجب أن تفصل نفسك بعيداً عن المشاكل.
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>برج السرطان على الصعيد الصحى:


>تواجهك مشكلة صحية هذه الأيام بسبب برودة الجو، ومشاكل فصل الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على نفسك وترتدى الملابس الثقيلة نسبياً لتتجنب الإصابة بأمراض الحساسية فى الصدر ومشاكل التنفس.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تقلل من توقعاتك هذه الأيام وتنظر للأمور بشكل مختلف، فيجب أن تفكر فى احتياجات الآخرين، حتى لا تخلق أعداءاً للنجاح يتحكمون فى حياتك العملية بالسلب.

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مصر 365

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