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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29/12/2015

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29/12/2015 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29/12/2015


> على الصعيد المهنى:


>تشعر كما لو أن كل من حولك فى العمل يعرفون شيئًا ما أنت لا تعرفه وتشعر بالغربة بينهم. لا تجعل هذا الشعور وهذه الهواجس تؤثر على أدائك اصرف النظر عنها وحافظ على تركيزك على عملك بدلاً من التركيز على من حولك.

على الصعيد العاطفى:


>تواجه منعطفًا غير متوقعًا فى حياتك العاطفية، وقد يتسبب هذا فى أن تعيد النظر فى قرار هام اتخذته مؤخرًا، ولكنك ستدرك قريبًا أنه لا يمكنك تغيير ما حدث بالفعل.

لديك الكثير من الطاقة التى تساعدك على الحفاظ على العلاقة الرومانسية وستكتشف فى الفترة المقبلة ضرورة عدم التركيز على الماضى لأن النظر إلى الوراء لن يترك لك الفرصة للتقدم.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>الحوامل من مواليد هذا البرج يجب أن يحذرن مما يتناولنه من طعام، وأن يعرفن أن النشاط شيء جيد لكن عليهن تجنب الإرهاب لأنه قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.
>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

 

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مصر 365

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