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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29 برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29


>برج القوس على الصعيد المهنى:


>تحاول دائما أن تجد لك مكان تحت الأضواء أحيانا يحالفك الحظ وكثيرا لا يحدث ذلك كن على يقين أن بإصرارك سوف تصل إلى ماتريد لا تمل ولا تكل فى طلب الحلم الذى تسعى له حتى تحالفك الأقدار وتجد نجاحك أمامك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:


>يوجد بعض المشاكل فى الأجواء حاول أن تتخطاها بقليل من الهدوء والصبر، فالأجواء لا تتحمل أن يكون هناك شد أكثر من ذلك حتى لا يتولد ضغوط نفسية تجلب كثير مشاكل أكثر فى الفترات القادمة.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>تعرض لوعكة صحية تجعلك طريح الفراش لفترة من الوقت حاول أن تتجاوز هذه الفترة وتتعافى ، قم بالاستماع إلى نصائح الأطباء فى الفترة القادمة حتى تتعافى من جديد وتعوض الفترة التى ضاعت منك فى أوقات المرض
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تحمل لك الأبراج كثير من الأخبار السعيدة ، كن على حذر من الغرور فأنت على الطريق الصواب وسوف ترى نتائج تعبك فى الفترات القادمة لا تتردد فى تقديم المساعدات للآخرين فما ستزرعه اليوم سترى حصاده فى المستقبل

 

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مصر 365

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