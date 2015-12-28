برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>تتصدى هذه الأيام لكثير من المشاكل فى محيط العمل لا تحاول أن ترى الدنيا بعيون كئيبة حاول أن تطرق أبواب الأمل والتفاؤل لتشعر بالسعادة حتى مع وجود المشاكل فلا يوجد حياة بدون متاعب وعليك أن تتصدى لها بالحكمة. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>تشعر بالانسجام هذه الأيام مع الحبيب حافظ على هدوء هذه الفترة وحاول الاستفادة من المشاكل التى مرت بكم لتكون الحياة بينكم فى أفضل حال، مواليد برج الميزان يتسمون بالحكمة فى اصعب الأمور عليك أن تعمل على ذلك طوال الوقت حتى تسير المركب إلى شاطئ الأمان. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>صحتك فى الفترة القادمة ستكون على ما يرام بعد فترات التعب التى مررت بها حاول أن تكون حريص لتكون صحتك فى الفترات القادمة أفضل، تناول العلاج المكتوب ولا تهمل فى ذلك وسوف ترى نتيجة التزامك فى الأيام القادمة

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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تحمل لك الأبراج كثير من الأخبار السارة والتى ستغير مجريات حياتك لا تترد فى أخذ القرار نحو السير فى الطريق الصواب، سوف تكون الأيام القادمة ملونة بالفرح والمرح لتعوضك عما فات من أيام عصيبة

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شبكةعيونالإخبارية

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