اليمن يشكر مصر على مواقفها الداعمة فى تحقيق الأمن والاستقرار

استقبل الدكتور يوسف الشرقاوى سفير مصر لدى اليمن بمكتبه بالرياض، اليوم الأحد، الشيخ عبد العزيز بن عبد الحميد المفلحى مستشار الرئيس اليمنى.

وقال السفير الشرقاوى، إن زيارة الشيخ المفلحى جاءت فى إطار الإعراب عن الشكر والتقدير لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل من أجل دعم العلاقات بين مصر واليمن فى كافة المجالات، كما أعرب المفلحى عن تقدير اليمن وامتنانه لجهود مصر ووقوفها الى جانبه ودعمه لتحقيق تطلعات اليمنيين فى الأمن والاستقرار.

وأكد "الشرقاوى"، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التى تجمع بين اليمن ومصر، وحرص القاهرة على إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى اليمن الشقيق، مشددا على ثوابت الموقف المصرى الداعم للدولة اليمنية ووحدة اليمن وسلامتها الإقليمية وشرعيتها الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادى.

وأوضح، أن اللقاء تناول بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات كما تم التأكيد على ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية فى إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 التى تشكل جميعها الأساس الحقيقى لخروج اليمن من أزمته الراهنة.

كما تم التأكيد على تنسيق المواقف الدبلوماسية المصرية واليمنية فى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية فى اطار تفعيل العمل العربى المشترك على مستوى السياسيات الخارجية والاستفادة من الحضور الدولى المصرى الفعال خصوصا عقب فوزها بعضوية مجلس الامن الدولى بداية من العام القادم.

كما تناول اللقاء، تناول بحث امكانية تقديم تسهيلات لدخول اليمنيين إلى القاهرة وإقامتهم الدائمة وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى اليمنيين فى المستشفيات المصرية الحكومية والخاصة والتابعة للقوات المسلحة.