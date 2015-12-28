بالفيديو.. مرتضى منصور يُحذر الأهلاوية: حل مجلس طاهر سيؤدى لـ"الخراب"

أكد المستشار مرتضى منصور، أن الحكم الذى صدر من مجلس الدولة بحل مجلس إدارة المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، يُعد حكمًا واجب النفاذ فوراً، مؤكداً أن الاستشكال لن يُعطل تنفيذ الحكم.

ووجه رئيس الزمالك نصيحته لجمهور الأهلى، قائلاً: "معظم جماهير الأهلى فرحانة بحل مجلس طاهر، لكن عايز أقولهم إننا مرينا بنفس التجربة دى، ولو حصل فعلاً وتم حل مجلس محمود طاهر، فإن الأهلى لن يقوم له قومة إلا بعد 10 سنين، وهتكون دى بداية الخراب".

وأعرب مرتضى منصور، خلال تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، عبر شاشة "LTC"، عن استيائه من "الشامتين" فى قرار حل مجلس محمود طاهر، مؤكداً أنه يفضل استمرار المجلس الحالى حفاظاً على استقرار القلعة الحمراء، لافتاً لأن رغبته فى استمرار المجلس ليس لها علاقة بنتائج الفريق الكروى الذى يٌعد الخصم الأول للزمالك.

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