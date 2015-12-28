حبس موظف بالمعاش وآخر بمستشفى الفيوم لتزويرهما التقارير الطبية بمبالغ مالية

قررت نيابة بندر الفيوم، حبس موظف بالمعاش وآخر بمستشفى الفيوم العام، لقيامهما بتزوير التقارير الطبية للمواطنين مقابل الحصول علي مبالغ مالية.

تعود الواقعة عقب تلقي اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، اخطارا من مباحث الأموال العامة بقيام موظف بالمعاش وآخر بمستشفى الفيوم العام يبيعان التقارير الطبية المنسوب صدورها لمستشفى الفيوم العام للمواطنين بمقابل مبالغ مالية وقرر مدير الأمن تقنين الاجراءات وضبطهما.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهما وبحوزة الأول تقارير طبية وبحوزة الثاني تقارير طبية علي بياض، وبمواجهتهما قررا حصولهما على تلك التقارير من سكرتير بمستشفى الفيوم العام بمقابل مبالغ مالية جارى ضبطه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 48 أحوال قسم الفيوم وبعرض المتهمان على النيابة قررت حبسهما علي ذمة التحقيق.



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