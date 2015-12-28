الملكة رانيا توجه رسالة لنداء شرارة فما تعليق شيرين؟

وجهت الملكة رانيا العبد لله رسالة إلى الفائزة في الموسم الثالث من "ذا فويس" الذي أسدل الستار عنه أمس قائلة:" صوت جميل يستحق الفوز.. ألف ألف مبروك نداء شرارة".

ونشرت شيرين عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" كلمات الملكة رانيا وعلقت عليها قائلة: "شكرا جلالة الملكة رانيا".

على الجانب الآخر شكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعد التصويت للمتسابقة نداء شرارة عبر فيديو نشرته على صفحتها قائلة فيه:" شكراً لجمهوري الحبيب شكراً ليك على التصويت لنداء البنت اللي شايلة الغناء رسالة على كتفاها من الأردن لحد البرنامج، أنتو فعلا أثبتو أن الفن مش باللبس العرريان ولا كتف عريان ولكن بالموهبة ونداء كانت تستحق".

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