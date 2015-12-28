نجوم مهرجان دبي السينمائي يدخلون التحدي على الأكثر أناقة

استقطبت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي (diff) في دورته الثانية عشرة لعام 2015، وبصفتهم أحد الرعاة الرسميين للمهرجان، العديد من المشاهير والإعلاميين ووجوه المجتمع؛ ليدخلوا مسابقة الأكثر أناقة وتألقاً، ومن هؤلاء النجوم الفنانة نسرين طافش، التي حصلت على لقب أجمل إطلالة في حفل الافتتاح والختام، والفنانة الإماراتية أريام، والفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنانة المصرية هنا شيحا، والفنانة مريم حسين، فمن سيحصل على اللقب، كما قام الفنانون بتجربة تقنية لــ(360 glam cam).