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كيلي جينير توضح حقيقة خطوبتها

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الأحد 27-12-2015 17:55

أثارت نجمة تلفزيون المجتمع الأمريكي كيلي جينير الكثير من التساؤلات في اليومين الأخيرين، بسبب الخاتم الماسي الذي تلقته بمناسبة عيد الميلاد، واعتقد الكثيرون انها وحبيبها المغني تايغا حولاّ علاقتهما الى خطوبة رسمية.

جينير البالغة من العمر 18 عاماً، وضعت حداً لهذه الأقاويل، واشارت الى ان الإحتفال بالميلاد هذا العام كان مميزاً بوجود عائلتها، وبحبيبها الذي قدم لها هذه الهدية المميزة، مؤكدة أن شائعات الخطوبة لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن تايغا، البالغ من العمر 25 عاماً، قد لمّح مؤخراً، بل أكد عبر شريط سناب شات، أنه لطالما كان وكيلي مرتبطين، حيث قال بالحرف الواحد إنه ملتزم بـ "خطيبته".

 

 

 

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