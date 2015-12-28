منع نجلي هنا شيحة من السفر واعادتهما من مطار القاهرة

ذكرت مصادر أمنية في مطار القاهرة أن نجلي هنا شيحة من طليقها مهندس الديكور فوزي العوامري قد تم منعهما من السفر من قبل سلطات مطار القاهرة.

وفي التفاصيل أن العوامري أقام دعوى قضائية تطالب بمنع نجليه من الممثلة هنا شيحة من السفر خارج الأراضي المصرية وبالفعل عاد الولدان إلى منزلهما بعدما كان من المقرر أن يسافرا إلى الإمارات.

سيدتي نت حاولت الاتصال بهنا للتأكد من الأخبار المتداولة إلا إنها لم ترد على هاتفها.

يذكر أن هنا لم تتزوج بعد انفصالها عن زوجها مهندس الديكور.