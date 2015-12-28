أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منع نجلي هنا شيحة من السفر واعادتهما من مطار القاهرة

Google+ Print

الأحد 27-12-2015 20:57

ذكرت مصادر أمنية في مطار القاهرة أن نجلي هنا شيحة من طليقها مهندس الديكور فوزي العوامري قد تم منعهما من السفر من قبل سلطات مطار القاهرة.

وفي التفاصيل أن العوامري أقام دعوى قضائية تطالب بمنع نجليه من الممثلة هنا شيحة من السفر خارج الأراضي المصرية وبالفعل عاد الولدان إلى منزلهما بعدما كان من المقرر أن يسافرا إلى الإمارات.

سيدتي نت حاولت الاتصال بهنا للتأكد من الأخبار المتداولة إلا إنها لم ترد على هاتفها.

يذكر أن هنا لم تتزوج بعد انفصالها عن زوجها مهندس الديكور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي