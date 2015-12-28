برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29

برج الأسد حظك اليوم:

على الصعيد المهنى:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:



>برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يجب أن تظل واثقاً فى نفسك وقدراتك وتبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الإزعاج، واعلم أن كثرة الضغوط الملقاة على عاتقك سببها شكك فى قدراتك، لذا كن أكثر ثقة تصل إلى ما تريد تحقيقه من أهداف.>تواجه مشاكل مع الحبيب، لأنه يقول أشياءاً تجرحك ويطلب طلبات مبالغ فيها، لذا يجب أن تتغلب على هذه الصراعات الداخلية، حتى لا يحملك الناس مشكلات أكبر من طاقتك.>تواجه مشكلات على الصعيد الصحى بسبب إهمالك لنفسك وكثرة الضغوط النفسية التى تعيش فيها هذه الأيام، لذا يجب أن تحافظ على هدوئك النفسى والداخلى.>يرى علماء الفلك والأبراج أن أصحاب برج الأسد يواجهون مشكلات كثيرة على عاتقك، لذا ابدأ بتخفيف الأثقال عن عاتقك، لذا يجب ألا تضيع الوقت فى التفكير فى المشكلات.