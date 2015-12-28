أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29

برج الثور :
>على الصعيد المهنى:


>الوقت الآن مناسباً للتعامل مع مشاكلك الدقيقة فى العمل وتلجأ للنظام والدقة، وهذا الأمر يتيح لك اليوم أيضاً الفرصة لحل خلاف قديم مع زميل والتحدث بصراحة مع هذا الشخص.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>استمتع بحياتك العاطفية إلى أقصى درجة هذه الأيام، فربما ينتظر شخص ما مثير فى مكان ما قريب أن تقوم باكتشافه، ويجب أن تحاول الخروج مع شريك حياتك هذه الأيام للخروج من الحالة السيئة.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>تواجه مشكلات على الصعيد الصحى ولكن تستطيع أن تحلها بمواجهة الضغوط النفسية وأخذ استراحة وإجازة قصيرة هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة هذه الأيام، خاصة أن القرارات التى كنت قد أجلتها حتى الآن قد تكون هامة جداً بالنسبة لك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى