برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/29

برج الثور حظك اليوم:

>على الصعيد المهنى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الوقت الآن مناسباً للتعامل مع مشاكلك الدقيقة فى العمل وتلجأ للنظام والدقة، وهذا الأمر يتيح لك اليوم أيضاً الفرصة لحل خلاف قديم مع زميل والتحدث بصراحة مع هذا الشخص.>استمتع بحياتك العاطفية إلى أقصى درجة هذه الأيام، فربما ينتظر شخص ما مثير فى مكان ما قريب أن تقوم باكتشافه، ويجب أن تحاول الخروج مع شريك حياتك هذه الأيام للخروج من الحالة السيئة.>تواجه مشكلات على الصعيد الصحى ولكن تستطيع أن تحلها بمواجهة الضغوط النفسية وأخذ استراحة وإجازة قصيرة هذه الأيام.>يرى علماء الفلك والأبراج أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة هذه الأيام، خاصة أن القرارات التى كنت قد أجلتها حتى الآن قد تكون هامة جداً بالنسبة لك.