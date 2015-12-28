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«قضايا الدولة» تنعي عضوها المستشار ضحية حادث انفجار «فيصل»

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«قضايا الدولة» تنعي عضوها المستشار ضحية حادث انفجار «فيصل» «قضايا الدولة» تنعي عضوها المستشار ضحية حادث انفجار «فيصل»

موقع حادث انفجار فيصل

 

قامت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار علي زكي سكر رئيس الهيئة،  بنعي المستشار الدكتور رشوان حسين رشوان نائب رئيس الهيئة، الذي راح ضحية حادث الانفجار الأليم الذي وقع في وقت سابق اليوم في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وأكد المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة،  إن هيئة قضايا الدولة تحتسب الفقيد الراحل عند الله من الشهداء، داعية الله أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكان المستشار رشوان حسين يقضي فترة إجازة بالقاهرة لفترة وجيزة، نظرًا لكونه كان منتدبًا للعمل بدولة الكويت، حيث لقى مصرعه متأثرًا بجراحه جراء قوة الانفجار، بعد أن تصادف مروره بالقرب من العقار الذي وقع بداخله الانفجار.

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