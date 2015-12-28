محافظ الجيزة: الاحتمالات الجنائية وراء انفجار «فيصل» مازالت قائمة

قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الجديد، إن العقار المنكوب بمنطقة سهل حمزة في فيصل بالجيزة نتيجة وقوع انفجار بإحدى الوحدات السكنية بداخله، كان يقطنه 6 أسر، وتم إخلائهم بالكامل من العقار وتوفير أماكن بديلة لهم.

وأضاف «الدالي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية إم بي سي مصر، الأحد، أن الاحتمالات الجنائية وراء الحادث مازالت قائمة لحين انتهاء المعمل الجنائي من فحص أسباب الواقعة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تتولى المحافظة القيمة الإيجارية الخاصة بكل وحدة تقطنها كل أسرة لحين توفير الوحدات البديلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وعن مشاكل محافظة الجيزة، أكد «الدالي» أن هناك عدة ملفات شائكة على قائمة مشكلات المحافظة تحتاج لحلول عاجلة أبرزها يتمثل في «النظافة» وأزمة انقطاع المياه عن بعض الأحياء والمناطق بالمحافظة خاصة منطقتي فيصل والهرم.