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محافظ الشرقية المُقال يسخر من اتهامه بالانتماء للإخوان: «عمري ما شوفت مكتب إرشاد ولا إنشاد»

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محافظ الشرقية المُقال يسخر من اتهامه بالانتماء للإخوان: «عمري ما شوفت مكتب إرشاد ولا إنشاد» محافظ الشرقية المُقال يسخر من اتهامه بالانتماء للإخوان: «عمري ما شوفت مكتب إرشاد ولا إنشاد»

محافظ الشرقية – أرشيفية

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية المقال، إن سبب إقالته من منصبه هو أن البعض «استكتر على هذا الجيل أن يتولى المسؤولية»، مشيرًا إلى أن رضاء مواطني المحافظة عن أداءه هو أكبر دليل على نجاحه في مهمته، مؤكدًا «عمري ماشوفت مكتب إرشاد ولا إنشاد».

وأضاف عبد السلام خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، اتهمت بالانتماء للإخوان بسبب حملات الإزالات التي شنتها المحافظة على المباني المخالفة والموجودة على أراضي الدولة، قائلاً أنا لا أنتمي إلى الإخوان لا من قريب أو بعيدة و” عمري ماشوفت مكتب إرشاد ولا إنشاد”.

وتابع، تركت منصبي وأنا في غاية السعادة لأنني تركت صورة طيبة لدى المواطن الشرقاوي، عن أدائي وحملاتي على كل مواضع الفساد بالمحافظة، ولفت إلى أنه يحترم قرار القيادة السياسية برحيله عن تولي شئون المحافظة، معتبرًا أن كل مرحلة لها متطلباتها ووجهة نظر القيادة السياسية تحتاج لدماء جديدة.

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