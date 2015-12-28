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"مستأنف المنصورة" تبرىء ضابط شرطة متهم بالنصب على 3 تجار ذهب

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"مستأنف المنصورة" تبرىء ضابط شرطة متهم بالنصب على 3 تجار ذهب "مستأنف المنصورة" تبرىء ضابط شرطة متهم بالنصب على 3 تجار ذهب
قضت محكمة جنح مستأنف أول المنصورة اليوم ببراءة ضابط شرطة في الجنحة رقم 18884 لسنة 2014 أول المنصورة و المتهم فيه بالنصب على 3 تجار ذهب بالمنصورة.

يذكر أن جنح أول المنصورة كانت قد قضت بالحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على الضابط، وتقدم باستئناف على الحكم.

تعود إحداث القضية بعد تقدم ثلاثة تجار ذهب ببلاغ يتهمون فيه ضابط شرطة بالنصب عليهم وحصوله على مبالغ مالية نظير جلب ذهب لهم بأسعار أرخص من السوق، حيث تقدم محمد فؤاد إبراهيم أحمد وخطاب مسعد أبو ريا والسعيد محمد رجب تجار مشغولات ذهبية، وجميعهم مقيمون بمدينة المنصورة بتحرير محضر رقم 18884 جنح أول المنصورة لسنة 2014 ضد "محمود م ع" ضابط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية اتهموه فيه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه نقدًا وشيك بنكى آخر بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه بزعم جلب لهم 8 كيلو ذهب كسر بمعرفته الشخصية.

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مصر 365