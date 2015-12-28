بيان للداخلية: نائب رئيس هيئة قضايا الدولة تصادف مروره أثناء انفجار فيصل

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه على خلفية حادث الانفجار الذى وقع بإحدى الشقق السكنية غير المستغلة بالعقار الكائن 22 شارع سهل حمزة بمنطقة فيصل الجيزة، وما أسفر عنه الحادث من وفاة المواطنة هدى حسين - من المقيمين بالعقار وإصابة عددٍ آخر، تلقت الأجهزة الأمنية فى وقتٍ لاحق إخطارا بوفاة كل من المستشار رشوان حسين رشوان أحمد- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة- والذى تصادف مروره حال وقوع الانفجار متأثراً بإصابته، والمواطنة نجوى محمد، والتى كانت متواجدة بعيادة طبيب أسنان بالدور الأرضى بالعقار المذكور ليرتفع بذلك عدد المتوفين فى الواقعة إلى ثلاث حالات فيما أُصيب أحد عشر آخرين.

وتقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها، للوقوف على أسباب الواقعة.

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