محافظ دمياط يوجه بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة بقرى الرحامنة وأبو جريدة

نفذت الوحدة المحلية بفارسكور حملة مكبرة للنظافة بقرية الرحامنة وأبو جريدة، اليوم الأحد، لرفع القمامة من أماكن التجمعات وتطهير مداخل القرى والطرق الرئيسية.

أشرف على الحملة اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد بحضور رئيس مركز ومدينة فارسكور وإدارة المتابعة بالمحافظة، حيث تم رفع القمامة من أمام مدخل قرية الرحامنة ومنطقة السوق والشوارع الرئيسية، كما واصلت الحملة أعمالها برفع القمامة من شوارع قرية أبو جريدة والطريق المؤدى لها.

وبناءاً على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط تم استخدام معدات مجلس مدينة فارسكور بالتعاون مع الوحدة المحلية بالرحامنة وتم نقل القمامة إلى مصنع أبو جريدة.

ومن جانبه، شدد المحافظ على أهمية الالتزام بمواعيد إلقاء القمامة التى سبق وأن تم تحدديها ضمن منظومة النظافة من 8 مساء وحتى 8 صباحا، حتى يتيسر لسيارات الوحدات المحلية رفع القمامة دونما تأثير على البيئة، وكذلك التنبيه بعدم المخالفة برمى القمامة دون المواعيد المقررة حتى لا يتعرض المواطن لغرامات.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بأن الحملات التى وجهها لضبط سير العمل وتحقيق الالتزام والانضباط بالجهاز الإدارى قد أتت بثمارها.

ففى مستشفى كفر البطيخ المركزى فى العاشرة والثلث صباحاً، بالمرور تبين وجود طبيبة واحدة بالمستشفى وغياب بقية القوة البالغة عددها 8، وبسؤالها عن استقبال الحالات الطارئة، أفادت الطبيبة بأنه يتم تحويلها إلى مستشفى كفر سعد المركزى، وبمعاودة المرور على المستشفى مساءاً تبين تواجد القوة كاملة وعددها 8، كما أنه بالمرور على الوحدة الصحية بقرية البساتين، تبين غياب طبيبة الوحدة النوبتجية.

وعليه قرر المحافظ إحالة جميع الحالات إلى الدكتور وكيل وزارة الصحة للتحقيق العاجل، مع توجيه خطاب إلى مدير المستشفى المركزى بكفر البطيخ ومدير الوحدة الصحية بالبساتين لتحقيق الانضباط الإدارى والإفادة بالنتيجة.

جدير بالذكر أن محافظ دمياط كان قد أصدر تعليماته لإدارة المتابعة للتشديد على المرور، وضبط سير العمل وتنشيط حملات التفتيش على الأعمال المالية والإدارية لجميع الوحدات بمختلف الجهات داخل نطاق محافظة دمياط والعرض بالتقارير العاجلة.

ويهدف المحافظ بذلك إلى الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الإدارى للوصول الى أعلى معدلات خدمة دائمة وراقية ومتميزة للمواطن.