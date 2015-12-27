تحقيق في الجول – الحقيقة وراء بتروسبورت.. ظالم للأهلي أم لا

"ملعب بتروسبورت ضيق لا يساعدنا على تطبيق فكرنا".. "مساحة بتروسبورت دولية ولم يشتك منها أحد قبلهم".. ما بين التصريحين الأول لمسؤول في الأهلي والثاني لمدير استاد الفريق البترولي، أين الحقيقة؟

في آخر ست مباريات للأهلي على ملعب بتروسبورت فاز مرتين فقط وخسر ثلاثة وتعادل في واحدة كانت أمام وادي دجلة في الدوري المصري.

ورغم أن وادي دجلة ملعبه هو الدفاع الجوي، إلا أن قرار متأخر من الأمن حوّل المباراة إلى بتروسبورت "الذي لا يحبه اللاعبون" بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

FilGoal.com يحقق حول بتروسبورت، هل يظلم الأهلي أم لا..

أولا) رأي الأهلي

الأهلي على كل المستويات من الإدارة للاعبين للجهاز الفني يرون أن بتروسبورت ملعب "ضيق" لا يخدم خطة جوزيه بيسيرو.

حسام غالي قائد الفريق قال لـFilGoal.com في حوار سابق: "ملعب ضيق يساعد خصوم الأهلي على تطبيق استراتيجية دفاعية أمامنا".

محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قال عبر قناة الحياة2: "الملعب مستهلك للغاية، لعبت عليه العديد من الفرق كما أنه ضيق.. بتروسبورت ضيق ولاعبو الأهلي لا يحبون اللعب على هذه الملاعب الضيقة".

وتابع "نحب استاد برج العرب أو استاد القاهرة طبقا لخطته يؤدي عليها أفضل".

أما رأي الجهاز الفني ويمثله محمد عبد العظيم المدرب العام للأهلي قال لـFilGoal.com: "الملعب قانوني لا توجد به مشكلة قانونية، لكن كما نعلم أن مساحاته أضيق من استاد القاهرة وبرج العرب والدفاع الجوي".

وأضاف "استاد القاهرة أولمبي ومطابق للمواصفات العالمية وطبعا برج العرب والدفاع الجوي في الطول أطول وفي العرض أعرض".

المشكلة الفنية

ويكمل عظيمة حول الأزمة الفنية التي يعاني منها الأهلي في بتروسبورت يشرح قائلا: "الملعب مشكلته فنيا، الأهلي فريق هجومي ويبني خطته على كيفية مهاجمة النادي المنافس".

"المنافس يغلق المساحات في بتروسبورت وبالتالي لا أنجح في تنفيذ خطتي ولا يساعد اللاعبين.. والدليل مباراة حرس الحدود في برج العرب التي انتهت بثلاثية نظيفة للأهلي".

وأتم "في النهاية أريد الاستقرار على ملعب لي لكي أنفذ عليه خطتي كجهاز افني".

ثانيا) المساحات

إلى هنا انتهى رأي الأهلي على كل المستويات.. لكن ما هي مساحات الملاعب القانونية ولماذا الاختلاف بين طول وعرض الملاعب؟

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقول إن ملاعب الكرة لها حد أقصى وحد أدنى في الطول والعرض. يمثل الطول من (100:110 متر) بينما العرض يتراوح بين 64 إلى 73 متر كحد أقصى.

الصورة التالية توضح المقاسات الرسمية التي ينبغي أن تكون عليها الملاعب

أين الخلاف:

ملعب بتروسبورت حسبما صرح عاصم صلاح مدير الملاعب طوله 105 متر × 68 متر عرض = 7140 متر مربع وهي مساحة الشكل المستطيلي لأي ملعب كرة قدم (الطول × العرض).

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية في تقرير أعدته عام 2014 حول مساحات الملاعب في الليجا، فقد ذكرت أن ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وكامب نو ملعب برشلونة وفيسنتي كالديرون ملعب أتليتكو مدريد فإن مساحتهم 105 متر × 68 متر مثل الغالبية العظمى لملاعب العالم.

ويمكنك من خلال ويكيبيديا الخاص بكل الاستادات العالمية في إنجلترا (أولد ترافورد – ملعب الاتحاد – ملعب الإمارات – استاد ويمبلي) التأكد من مساحات الملاعب والتي بلغت جميعها متساوية في الطول والعرض 105 × 68 مترا بمساحة 7140 م مربع.

هدف الأهلي:

أما عن هدف الأهلي فهو يرغب في اللعب على استاد برج العرب أو أستاد القاهرة أو الدفاع الجوي.. فماذا عن مساحاتهم؟

تواصل FilGoal.com مع مسؤولي الملاعب المذكورة، والذين أكدوا أن ملعب برج العرب طوله 106 متر وعرضه 70 متر وهو أكبر ملاعب مصر بمساحة 7420 متر مربع.

ويظهر فارق 280 متر مربع لصالح برج العرب الأوسع من بتروسبورت رغم أن الطول يفرق مترا واحدا.. والعرض مترين.

أما استاد القاهرة فطوله 106 متر وعرضه 68 متر بمساحة 7208 متر مربع بفارق 68 متر مربع عن استاد بتروسبورت صاحب الأزمة.

لكن استاد الدفاع الجوي الذي وضعه الأهلي في اختياراته فإن طوله 104 مترا وعرضه 68 مترا وبالتالي مساحته 7072 متر مربع وبالتالي ملعب بتروسبورت سيكون أفضل للنادي الأحمر – وفقا لتصريحات مسؤوليه – بمساحة 68 متر مربع.

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