مرتضى منصور: إعارة محمد إبراهيم للاتحاد ليس لها علاقة بشيكابالا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إعارة محمد إبراهيم للاتحاد السكندري ليس لها علاقة بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الإسماعيلي العائد للقلعة البيضاء.

وقرر شيكابالا بالاتفاق بين الزمالك والإسماعيلي إنهاء علاقته بالدراويش بعد ستة أشهر على سبيل الإعارة سجل فيها هدفين وصنع ثلاثة بالدوري المصري.

وقال منصور عبر قناة LTC يوم الأحد: "شيكابالا على مسؤوليتي تغير 180 درجة، فهو يريد أن يلعب كرة القدم وسيلتزم ولن يعود كما كان".

وأضاف "أنفي كل الشائعات التي تخرج من بعض البرامج بأن بعض اللاعبين يريدون الرحيل بعد التعاقد مع شيكابالا بل بالعكس الجميع مُرحب به".

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وتابع "إعارة محمد إبراهيم ليس لها علاقة بوجود شيكابالا.. محمد إبراهيم ولد محترم ويريد أن يلعب لكن الرجل ماركوس باكيتا لديه وجهة نظر فنية وأنا لا أتدخل في عمله".

وأتم "أؤكد أن إعارة محمد إبراهيم ليس لها علاقة بشيكابالا".