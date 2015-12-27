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نشرة «ONA» للفضائيات| أسامة كمال يعتذر عن العودة لماسبيرو.. والسهلي تنضم.. وعكاشة في ضيافة «ONTV»

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نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قالت الإعلامية ريهام السهلي، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنها :” انضمت لبرنامج ماسبيرو الجديد ” أنا ”، والمقرر بثه على شاشة الفضائية المصرية ليلة رأس السنة، معربةً عن سعادتها وسط مجموعة من الزملاء المحترمين، والذين يتمتعون بمصداقية لدى المشاهدين..للمزيد

الإعلامية ريهام السهلي

 

علّق الإعلامي «أسامة كمال»، على قرار عودته للانضمام للتليفزيون المصري قائلًا : ” قرار العودة للتليفزيون المصري كان سيكون تطوعيًا دون الحصول علي أجر، وأُقدم اعتذاري عن تقديم البرنامج ، موضحًا أن الغرض من قرار انضمامه للتلفزيون المصري يأتي من منطلق نداء بيته الأول له ، والدعم بأي شكل من الأشكال..للمزيد

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أسامة كمال

 

قال الإذاعي محمد نشأت، مقدم برنامج ” مكلمين وأنتم مروحين”، المذاع على راديو 90 90، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه :” انضم لفريق عمل برنامج توك ماسبيرو الجديد ” أنا مصر”، موضحًا أنه سيقدم حلقة الخميس من كل أسبوع مع كلًا من الإعلاميتين نيفين الفقي، ورضوى الشربيني “..للمزيد

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «السادة المحترمون»، المذاع على شاشة الـ ONTV، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء «ONA»، على أنه لانية لإلغاء استضافة “عكاشة”، وأن الحلقة ستذاع في موعدها الليلة..للمزيد

الإعلامي يوسف الحسيني

 

يستضيف برنامج “الليلة دي”، الذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة سي بي سي، في حلقة مميزة بمناسبة رأس السنة الميلادية، كل من الفنان هاني رمزي، والمطرب لؤي، بالإضافة لسيدة التوقعات في لبنان والعالم العربي، ليلى عبد اللطيف، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد

جانب من الحلقة

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أونا

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