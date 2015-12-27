من أين يحصل «داعش» على الأسلحة؟

نشرت وكالة« sputink» تقريرًا حول كيفية حصول داعش على الأسلحة والمعدات التي يستخدمها، ومصدر تمويلها، وحسب ما أفاد به المحلل السياسي أن «داعش» تحصل على الأسلحة من دول في الشرق الأوسط، تتعاون بشكل كبير مع شركات النفط الأمريكية.

ويتساءل موبين ما هو مصدر الأسلحة لـ “داعش”، ” داعش مثل أي تنظيم إرهابي أخر في سوريا، يتلقى الأسلحة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وهذه الدول تتعاون بشكل كبير مع شركة اكسون موبايل (شركة النفط الأمريكية، أكبر شركة نفط خاصة في العالم) وغيرها من شركات النفط الأمريكية المؤثرة”.

وأضاف المحلل أن وجود أسلحة أمريكية عند المسلحين يدل على أنه يتم إرسال الأسلحة عبر المملكة العربية السعودية.

وبالرغم من أن السعودية لا تملك جيش كبير، إلا أنها تحتل المرتبة الرابعة في العالم في ميزانية الجيش، وهي تشتري الأسلحة حصرا من الولايات المتحدة. وكمثال على ذلك أكبر صفقة أسلحة كانت بين واشنطن والرياض وبمبلغ 60.5 مليار دولار.

وأشار المحلل أيضًا إلى أن وسائل الإعلام السعودية والقطرية تشجع على نشاط “داعش” أكثر فأكثر، لا فتا الانتباه إلى أن حليف أخر لواشنطن- تركيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي تشتري النفط الخام من الإرهابيين ولا تمنع الإرهابيين من الوصول إلى سوريا عبر حدودها، وأن واشنطن لم تفعل شيء لوضع حد لهذا.

ووفقًا له، على الرغم من رغبة غالبية العالم بتدمير التنظيم الإرهابي “داعش”، تقوم السلطات الأمريكية ببذل كل الجهود من أجل منع المكافحة ضد الإرهابيين.

ويخلص المحلل إلى أن: “داعش يهدد العالم وتدميره هو الشيء الذي يوافق عليه سكان الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران وفنزويلا وتقريبا كل البلدان في العالم.

ولكن على الرغم من هذا، فإن قادة الولايات المتحدة الأمريكية لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، فهي تبذل كل الجهود لمنع القوات التي تقاتل ضد “داعش” من مقاتلتهم”.