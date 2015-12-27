صور| اكتشاف كنز ذهبي ثمين داخل مقبرة عمرها 2000عام في الصين

كتب: هشام عواض

اكتشف علماء أثار، كنز نفيس يتكون من ألواح وعملات ذهبية، في مقبرة ملكية عمرها 2000عام في الصين.

وأكد العلماء، أن الكنز قد اكتشف في مقبرة تعود لإمبراطور صيني يعود إلى ألالاف السنوات، حيث كان يحكم في عهد أسرة «هان» الحاكمة خلال الفترة ” 24 : 206″ قبل الميلاد، ويحتوي الكشف الأثري على كميات كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية، بالإضافة محتويات مصنوعة من البرونز و الحديد، وقد وُجدت في 8 مقابر في موقع «شارويت بورال» الأثري، وذلك بعد دراسة استمرت 5 سنوات، حسبما ذكرت الديلي ميل.

ويعتبر هذا الاكتشاف هو أبرز الإكتشافات على الإطلاق عن أسرة «هان»، ويعتقد العلماء أن المقبرة الأساسية للأسرة متواجدة مقاطعة «جينانغي»، في غرب الصين، وتعود المقبرة للإمبراطور «ليو هو» حفيد الإمبراطور «هوو».