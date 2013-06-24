إبراهيم عيسى تعليقا على أحداث "أبوالنمرس": مرسي يدعم الفتنة الطائفية في مصر

ما حدث فتنة لأول مرة تشهدها مصر .. وما فعلوه اليوم بالشيعة سيفعلونه غدا مع غير الإخواني والسلفي

كتب : سهيلة حامد منذ 25 دقيقة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه كالعادة جماعة الإخوان أجرمت في حق مصر، وذلك تعقيبا على أحداث مقتل 3 شيعة، من بينهم الشيخ حسن شحاتة، بعد تجمع 34 شخصا من الشيعة في أحد منازل منطقة زاوية أبومسلم بقرية أبوالنمرس لإقامة طقوس "سب آل بيت الرسول"، ما دفع أهالي القرية لاقتحام المنزل وإلقاء القبض على أربعة أشخاص واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى مصرع 3 وإصابة آخر.

وأضاف عيسى، خلال برنامجه "هنا القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هذا الهجوم على الشيعة يعد "فتنة لأول مرة تحدث في تاريخ مصر"، وتابع بالقول إن "محمد مرسي يؤيد ويدعم ويرعى للفتنة المذهبية والطائفية ويبارك من يلعن معارضيه ويتواطأ معهم".

وأوضح قائلا: "ما قام به السلفيون، اليوم، مع الشيعة، سيفعلونه غدا مع التيار المسيحي، وبعدها سيفعلونه مع غير الإخواني، وبعده مع غير السلفي".

وتساءل عيسى: "من الخطر على الأمن القومي؟، كل جهاز في الدولة يطيع هذه الجماعة يهدد خطر على الأمن القومي"، وأضاف منفعلا: "نحن عشنا عاما من الانهيار من رجل يمزق في القضاء".