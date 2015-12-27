أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل عمرو وردة لـ في الجول: لديه عروض فرنسية وبرتغالية.. وينتظره مستقبل مبهر

Google+ Print
وكيل عمرو وردة لـ في الجول: لديه عروض فرنسية وبرتغالية.. وينتظره مستقبل مبهر وكيل عمرو وردة لـ في الجول: لديه عروض فرنسية وبرتغالية.. وينتظره مستقبل مبهر

انتشرت في الساعات القليلة الماضية عديد من التقارير الصحفية التي تفيد بوجود عروض كثيرة للنجم المصري عمرو وردة والمحترف في صفوف فريق بينتاليكوس اليوناني.

وكان وردة قد انتقل لصفوف الفريق اليوناني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي بعد أن قضى النصف الأول من العام ضمن صفوف فريق الاتحاد السكندري.

وتألق لاعب الأهلي السابق مع بينتاليكوس وقدم عروضًا جيدة للغاية مما أدى لانضمامه لأول مرة لصفوف المصري الأول في مباراتي تشاد ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وللحديث عن العروض المقدمة لوردة تواصل موقع FilGoal مع وكيله كريستوس جاتساس والذي قال في هذا السياق: "عمرو لاعب رائع، ومستقبله سيكون مثيرًا".

الوكيل اليوناني واصل تصريحاته "العروض؟ نعم، هناك أكثر من عرض لوردة من أندية يونانية كبيرة، وأيضًا هناك العديد من العروض من دوريات أخرى مثل الدوري الفرنسي والبرتغالي وأيضًا الإسباني، لكن لا أستطيع الكشف عن أسماء هذه الأندية في الوقت الحالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه