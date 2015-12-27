موثوق بي بي سي يؤكد مفاوضات أرسنال مع النني و ' اللاعب يحتاج لتصريح عمل '

مهما كانت التقارير التي تخرج لتؤكد اقتراب صفقة ما إلى أرسنال، لا يشعر جماهير المدفعجية بالاطمئنان إلا مع تأكيدات ديفيد أورنستن مؤثوق (بي بي سي). والآن الموثوق يؤكد مفاوضات النادي اللندني مع محمد النني.

صحيفة ميرور البريطانية خرجت خلال الأيام الماضية لتؤكد دخول أرسنال في مفاوضات مع بازل من أجل المصري محمد النني. (طالع التفاصيل)

قبل أن يوضح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com صحة الأنباء ويؤكد إن هنالك مفاوضات بالفعل بين النادي اللندني العريق وبين النني. (طالع التفاصيل)

الفرنسي آرسين فينجر كعادته خرج لينفي الأنباء مثل ما يفعل دائما. (طالع التفاصيل).

قبل أن يؤكد المقرب واين فيسي موافقة النني على الشروط الشخصية للانضمام إلى أرسنال. (طالع التفاصيل)

وأكد الموثوق أورنستن الصحفي بشبكة بي بي سي الموثوقة وجود مفاوضات بالفعل بين أرسنال والمصري محمد النني.

كما أشار الصحفي إلا احتياج النني لتصريح العمل في إنجلترا إلى جانب إن اللاعب متاح للمشاركة مع أرسنال في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال في دور الـ16 برشلونة في قمة دوري الأبطال.

وأوضحت (بي بي سي) إن آرسين فينجر حريص على تعزيز نص ملعبه بعد إصابة فرانسيس كوكلين وسانتي كازورلا.

إلى جانب نظر فينجر إلى النني كجزء من خطة المدفعجية في المستقبل وليس مجرد "سد ثغرة بسبب المصابين".

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة خلف المتصدر ليستر سيتي صاحب الـ38 نقطة تاركا مانشستر سيتي 35 نقطة وتوتنام 32 نقطة وكريستال بالاس 30 نقطة ومانشستر يونايتد 29 نقطة.

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