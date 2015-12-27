6 عادات لو مارستها يوميًا تعيش بصحة وتحمى نفسك من الأمراض

لست بحاجة لتغيير كل عاداتك وحياتك كى تتمتع بصحة جيدة، ولكن من الممكن أن تقوم ببعض التغييرات والعادات البسيطة كى تتمتع بحالة صحية أفضل على المدى البعيد، ونسلط الضوء على أبرز هذه العادات الصحية اليومية التى تساعدك فى التمتع بصحة جيدة، وذلك حسبما نشر على موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة له فوائد كثيرة للصحة، ويساهم فى التخلص من الوزن الزائد، وخاصة الخضراوات التى تساهم فى تعزيز الشعور بالشبع نظرًا لأنها غنية بالألياف.

>وكما يساهم تناول الخضراوات والفواكه فى الحد من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل والسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2.المشى 5 أميال يوميًا يساهم فى حرق 500 سعر حرارى، وذلك وفقاً للمجلس الأمريكى للتمارين الرياضية، ولذا يجب المحافظة على المشى بشكل يومى منتظم للتمتع بصحة أفضل.

3.إجراء تمرين جسر الظهر بشكل يومى منتظم، وذلك بالاستلقاء على الظهر وثنى الركبتين مع رفع منطقة الحوض، حيث يساهم ذلك فى مقاومة تأثيرات الجلوس لفترات طويلة وتحسين مرونة الفقرات الظهرية.

4.تناول تفاحة واحدة يوميًا من الأمور الضرورية التى يجب أن تفعلها يوميًا، حيث يحتوى التفاح على تركيزات رائعة من مضادات الأكسدة التى تحارب الأمراض، وكما تساهم فى الحد من مستويات الالتهابات بالجسم.

5.تناول 2 لتر من المياه يوميًا يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، خاصة حال تناول المياه قبل الوجبات الغذائية حيث يحد ذلك من الإفراط فى الأكل.

6.الحصول على القدر الكافى من النوم، بما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات، حيث يساهم ذلك فى تعزيز الصحة بشكل عام وتحسين المزاج وكما يخلصك من الوزن الزائد.