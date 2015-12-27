أهمها الوقاية من السرطان.. 10 فوائد للكيوى تجعله صديقك الدائم فى الشتاء

الكيوى من الفواكه الرائعة التى تتميز بطابع ومذاق خاص بين فاكهة الشتاء، ويعد من أفضل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "ج"، كما يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "هـ"، لذلك فهو مفيد للصحة ويحمى من أمراض كثيرة.

وكشف تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن عدد من الفوائد الصحية للكيوى، والتى ستجعله ضيفًا دائمًا على مائدة طعامك، تشمل:

1-يساهم فى تعزيز وتقوية المناعة ويحد من الإصابة بالأمراض الخطيرة وكذلك يحمى من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

2- يساهم فى تعزيز عملية الهضم نظرًا لاحتوائه على الكثير من الإنزيمات الهاضمة.

3- يساهم الكيوى فى السيطرة على ضغط الدم نظرًا لاحتوائه على تركيزات عالية من البوتاسيوم.

4- يقى الكيوى من الإصابة بتليف الحمض النووى DNA الخاص بالإنسان، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

5- يساعد على التخلص من الوزن الزائد نظرًا لأنه يتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض، وغنى بالألياف النباتية التى تعزز الشعور بالشبع.

6- يساهم الكيوى فى التخلص من السموم الموجودة بالجهاز الهضمى.

7-تناول 3 ثمرات كيوى يوميًا يساهم فى الحد من فرص تجلط الدم بنسبة 18% وكما يقلل مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 15%، وهو ما يحمى من الإصابة بأمراض القلب.

8- الكيوى مناسب لمرضى السكر نظرًا لتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض يبلغ 4.

9- يساهم فى الوقاية من الإصابة بالضمور البقعى فى العين المرتبط بتقدم العمر.

10- الكيوى ضرورى لصحة البشرة نظرًا لاحتوائه على تركيزات جيدة من فيتامين "هـ"، وهو من مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الجلد من التلف.