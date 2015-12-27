احذر.. 8 أضرار لسيجارة بعد الأكل والشاى أهمها اضطراب الوزن وتلف المعدة

"هاحبس بشاى ومعاه سيجارة"، عادة خاطئة اعتادها المدخنون بعد تناول الطعام، دون فاصل زمنى، ولها العديد من المخاطر الصحية التى تضاف إلى مخاطر التدخين.

وفضلاً عن أضرار التدخين بشكل عام، والتى توضحها الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، والتى تتمثل فى الإضرار العام بخلايا الجسم لأن التدخين يؤكسد الجسم، والتعجيل بالشيخوخة، والشعور بانعدام الشهية، وأمراض الصدر والتنفس التى لا حد لها والتى تصل حد أورام الرئة والجهاز التنفسى الخطيرة، ويضاف إلى ذلك أضرار الشاى الأسود الذى يعد تناوله بعد الطعام مباشرة مشكلة خطيرة تضاعف من مخاطر التدخين.

ومن أهم مخاطر السيجارة وكوب الشاى بعد تناول الطعام مباشرة:

- التدخين وكوب الشاى بعد تناول الطعام يساهمان فى انسداد وضعف الشهية

- أثبتت بعض الدراسات أن التدخين يسبب اضطرابًا فى الوزن خاصة إذا ما دخن الشخص فور فروغه من وجبته

- دخان السجائر يساعد على التهاب الأمعاء وتعطيل وظائفها من هضم وامتصاص

- يعيق كل منهما امتصاص العناصر المغذية فى الطعام، وصعوبة استفادة الجسم بها كاملة، نتيجة سوء الامتصاص من البداية

- يساهمان فى الشعور بصعوبة الهضم واضطراب عمليات التبرز

- التدخين بعد الطعام يسيء لعمليات الجهاز الهضمى وعمليات "الأيض" بشكل عام فيصعب على الجسم الاستفادة الكاملة من الطعام وعناصره وفيتاميناته

- الشعور بالحموضة وحرقة الأمعاء وخسران الطعام بالبطن

- عادة التدخين بعد الطعام، تظل عالقة بالإنسان إذا لم يتوقف عنها، وتظل أخطارها مضاعفة، لأنها عادة مصاحبة للطعام