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نائب رئيس جامعة القناة لطلاب التمريض: أبوابنا مفتوحة واستغلوا إمكانيات الجامعة

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نائب رئيس جامعة القناة لطلاب التمريض: أبوابنا مفتوحة واستغلوا إمكانيات الجامعة نائب رئيس جامعة القناة لطلاب التمريض: أبوابنا مفتوحة واستغلوا إمكانيات الجامعة
أكد الدكتور طارق رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى لتخريج طالب متميز قادر على اقتحام سوق العمل وتطبيق ما درسه من علوم وتكنولوجيا تساهم فى تطوير المجتمع، وأن مهنة التمريض تعد المهنة السامية التى تسعى الدولة لتغيير المنظومة الصحية كاملة وأن تكون أحد أعمدتها تمريض جيد.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجامعة مع طلاب التمريض تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض وبحضور الدكتورة نجلاء كمال حافظ وكيل الكلية لشئون التعليم.

ونقل الدكتور رحمى للطلاب تحيات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، مؤكدا أن رئيس الجامعة يسعى لتقديم كل الإمكانيات للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية والتعليمية وأن الجامعة فى الفترة السابقة قامت بتطوير العديد من منشآتها كالملاعب والمدن الجامعية والمدرجات والتغذية من أجل توفير خدمات للطلاب.

وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب بالانخراط فى الأنشطة واستغلال كل الإمكانيات التى توفرها الجامعة لهم.

شهد اللقاء حشدا كبيرا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ودار حوار بين نائب رئيس الجامعة والشباب.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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