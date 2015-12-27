عميد "طب الأزهر" بدمياط ومدير المستشفى يرفضا مقابلة نواب عن المحافظ

أبدى عدد من نواب البرلمان عن محافظة دمياط استيائهم وغضبهم من تجاهل عميد كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة ، ومدير المستشفى لزيارة النواب، اليوم، إلى المستشفى لتفقد حالتها فى إطار الزيارات المستمرة لجميع المواقع الخدمية بالمحافظة.

وكان النواب أسامة العبد ،وضياء داود، وإيفلين متى، ومحمد الحصى، وعبد الرحمن البكرى قد قاموا بزيارة تفقدية اليوم إلى مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة لتفقد حالته والتعرف على احتياجات المستشفى إلا أنهم فوجئوا بحالة من التجاهل من قيادات المستشفى وعميد كلية الطب ورفضا مقابلتهم أو التعرف عليهم.

وقرر النواب استكمال زيارتهم وإعداد تقرير عن حالة المستشفى ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، ورئيس جامعة الأزهر.

وأكد النائب ضياء داود أن ما حدث اليوم غير مبرر وليس له معنى، مضيفا :"قررنا زيارة المستشفى للتعرف على القيادات ومد يد العون والمساعدة وفوجئنا بالتجاهل والرفض وشعرنا أننا ضيف غير مرغوب فيه".

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