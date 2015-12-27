مساعد وزير الداخلية يفتتح وحدة الحاسب الآلى لاستخراج الصحيفة الجنائية بزفتى

افتتح اللواء سعيد بهاء مساعد وزير الداخلية للأدلة الجنائية لمنطقتى وسط وغرب الدلتا للأدلة الجنائية، وحدة الحاسب الآلى لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة فى خلال 24 ساعة بنقطة شرطة سنباط – التابعة لمركز شرطة زفتى، يرافقه فى الافتتاح اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والعميد ناجى يوسف مدير إدارة الأدلة الجنائية بوسط الدلتا والعميد أحمد النجـار رئيس قسم الحاسب الآلى بوسط الدلتــا والعميد إبراهيم خليل مأمور مركز شرطة زفتى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإنشاء وحدات حاسب آلى لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية الممكينة خلال 24 ساعة تسهيلا على المواطنين.



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