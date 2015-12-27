ابنة المصاب بأنفلونزا الخنازير بأسوان: المستشفى الجامعى رفض استقبال الحالة

رفضت إدارة مستشفى أسوان الجامعى، استقبال الحالة المصابة بالأنفلونزا الموسمية H1N1 المعروفة إعلامياً بـ"أنفلونزا الخنازير" بعد تحويلها، مساء اليوم، الأحد، بسيارة إسعاف من مستشفى الحميات بأسوان.

وقالت "سمية عبد النبى سيد أحمد"، ابنة العامل المصاب البالغ من العمر 45 عاماً، "ساءت حالة والدى المريض منذ 15 يوماً، وتم احتجازه بمستشفى دراو المركزى، 9 أيام متواصلة، بحجة إصابته بقرحة فى المعدة، وظل طوال هذه الفترة يتناول مسكنات وخافض للحرارة فقط، وفوجئنا يوم الخميس الماضى، بإبلاغ الأطباء أن الحالة مصابة بأنفلونزا الطيور، ثم الخنازير، وأوصوا بتحويله إلى مستشفى حميات أسوان، بعد أن أصبحت الحالة حرجة، لمرور حوالى 15 يوماً".

وأضافت ابنة المريض، فى تصريحات خاصة، أن مستشفى حميات أسوان أوصت بتحويل والدى المريض إلى العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعى، لعدم وجود رعاية مركزة بالحميات ونقص اسطوانات التنفس.

وأشارت "سمية" إلى أن استقبال مستشفى أسوان الجامعى رفض استقبال الحالة بعد أن تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى، بحجة عدم وجود مكان فارغ داخل الرعاية المركزة بالمستشفى.

وتابعت سمية، قائلة "لا يزال والدى يعانى من ضيق فى التنفس وسط عناد من مسئولى مستشفى أسوان الجامعى لاستقبال الحالة".



>- مصدر طبى: إصابة عامل بأنفلونزا الخنازير فى أسوان