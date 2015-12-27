بالصور.. محافظ القليوبية الجديد فى زيارة مفاجئة لمستشفى بنها التعليمى

تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الجديد، فى زيارة مفاجئة، مستشفى بنها التعليمى، حيث التقى بالمرضى، وسألهم عن أحوالهم ومدى رضاهم عن معاملة الأطباء والممرضين لهم، وما هى المشكلات التى يعانون منها، ومدى توافر الأدوية التى يحتاجون إليها.

وشكا المرضى إلى المحافظ سوء حالة دورات المياه والأبواب والشبابيك بالمستشفى، كما أمر بسرعة حل المشاكل التى يعانون منها، وتلبية احتياجاتهم فورا.

وتفقد فرحات نفق الإشارة ونفق المنشية الجديد وكبارى الرياح التوفيقى، وكورنيش الرياح التوفيقى بمدخل بنها طريق المنصورة، ورافقه خلال الجولة اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد و العميد قائد المرور وعدد من قوات الأمن.



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