رئيس اللجنة الأوليمبية: استقرار "الأهلى" يُحتم إعادة تعيين مجلس محمود طاهر

شدد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، على ضرورة تنازل الجميع من أجل إعلاء مصلحة الوطن والنادى الأهلى، واستقرار الأوضاع، خاصة فى الفترة الحالية، مطالبا وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس المهندس محمود طاهر لتسيير أعمال القلعة الحمراء، بعد صدور قرار حل مجلسه اليوم.

وأوضح "حطب"، خلال تصريحاته لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدى عبر شاشة "CBC" ، أن اللجنة الأليمبية تمتلك العقلانية وتدرك جيداً الظروف العصيبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، مطالباً الجميع بالتنازل من أجل المصلحة العامة، قائلاً:"ماحدش يقول كرامتى هتوجعنى لو وزير الرياضة شالنى وحطنى، لأن الأهم مصلحة الوطن، والاستقرار هو إعادة تعيين مجلس طاهر".

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