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شوبير يرفض إعادة تعيين مجلس محمود طاهر: الأهلاوية يفضلون الخطيب

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شوبير يرفض إعادة تعيين مجلس محمود طاهر: الأهلاوية يفضلون الخطيب شوبير يرفض إعادة تعيين مجلس محمود طاهر: الأهلاوية يفضلون الخطيب
رفض أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب السابق، مقترح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، بإعادة تعيين مجلس المهندس محمود طاهر من قبل وزير الشباب والرياضة، من أجل تسيير أعمال القلعة الحمراء، بعد صدور قرار حل المجلس من قبل القضاء الإدارى.

وأوضح "شوبير"، خلال تصريحاته لبرنامج "هنا العاصمة" مع لميس الحديدى، عبر شاشة "CBC"، أن الحكم الذى صدر بحل مجلس إدارة الأهلى، بناءاً على وجود أخطاء إدارية فى إجراء الإنتخابات، بجانب فساد العملية الانتخابية برمتها، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين تم انتخابهم عليهم بعض التحفظات أو القضايا، لافتاً إلى أن منطوق الحكم سيصدر غداً الاثنين.

وقال شوبير: "بختلف مع المهندس هشام حطب، ولا يجوز لرجل مسئول يطلع بالسرعة دى يرد على الكلام، وإزاى بعد ما أصدر حكم قضائى أرجع أعين الناس نفسها مرة أخرى، فهذا الأمر مرفوض وغير مقبول، ولا يمكن أن يقبل من عاقل، لأنه لا يمكن أن نضرب بالقضاء عرض الحائط، ويجب أن يتم دراسة الموضوع بشكل جيد، ومعرفة الأسباب الحقيقة لهذا الحكم، وماينفعش كل واحد يتناول الأمر من وجهة نظره الشخصية".

وأكد أن أبناء النادى الأهلى يفضلون تعيين محمود الخطيب رئيساً مؤقتاً للنادى، نظراً لحاجة القلعة الحمراء لشخصية كروية فى الوقت الحالى.

حيثيات حكم القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى.. المحكمة: اللجنة الثلاثية المشكلة لإدارة الانتخابات لم تتمكن من مباشرة عملها فى الميعاد القانونى.. وتؤكد: ثبت وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة

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