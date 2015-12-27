عمرو أديب: الربيع العربى "كابوس"..وحكم الإخوان الأسوأ منذ عصر الملك مينا

أكد الإعلامى عمرو أديب، أن الربيع العربى "كابوس"، ولم يغير بالمنطقة العربية، بل حولها للأسوأ ، وأن تجربة الإخوان فى الحكم هى الأسوأ فى تاريخ مصر منذ عصر الملك مينا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال "أديب" ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، إن مصر ظلت ماسكة بفضل الجيش والشرطة، مضيفا: "الربيع العربى لم يغير المنطقة بل نيلها بستين نيلة، والنتيجة الآن على الأرض كابوس وخريف".
وتابع: "حكم الإخوان الأسوأ فى تاريخ مصر منذ عصر مينا موحد القطرين..ناس مجانين، والبنت الإيزيدية أمس فتحت الجروح".
>- أديب:لقاء السيسى بالفتاة الأيزيدية أبوى ويؤكد أن مصر تقود الأمة الإسلامية
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