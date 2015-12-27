عمرو أديب: الربيع العربى "كابوس"..وحكم الإخوان الأسوأ منذ عصر الملك مينا

أكد الإعلامى عمرو أديب، أن الربيع العربى "كابوس"، ولم يغير بالمنطقة العربية، بل حولها للأسوأ ، وأن تجربة الإخوان فى الحكم هى الأسوأ فى تاريخ مصر منذ عصر الملك مينا.

وقال "أديب" ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، إن مصر ظلت ماسكة بفضل الجيش والشرطة، مضيفا: "الربيع العربى لم يغير المنطقة بل نيلها بستين نيلة، والنتيجة الآن على الأرض كابوس وخريف".

وتابع: "حكم الإخوان الأسوأ فى تاريخ مصر منذ عصر مينا موحد القطرين..ناس مجانين، والبنت الإيزيدية أمس فتحت الجروح".

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