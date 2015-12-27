أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الجزائرى يقتل 109 إرهابيين ويعتقل 36 آخرين عام 2015

Google+ Print
الجيش الجزائرى يقتل 109 إرهابيين ويعتقل 36 آخرين عام 2015 الجيش الجزائرى يقتل 109 إرهابيين ويعتقل 36 آخرين عام 2015

>أظهرت حصيلة سنوية لوزارة الدفاع الجزائرية مقتل 109 إرهابيين واعتقال 36 آخرين، إلى جانب ضبط كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة و18 قنطارا من المتفجرات، خلال العام الجارى .2015

وتشير الحصيلة التى نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الأحد، إلى ضبط 105 سلاح كلاشنيكوف و21 مسدسا آليا و237 بندقية، علاوة على 23 مسدسا من نوع "إف إم بى كيه" وثمانى قاذفات صاروخية وخمس قاذفات صاروخية تقليدية الصنع.

كما جرى التحفظ على كميات معتبرة من الذخيرة بأنواعها و182 قنبلة تقليدية وأكثر من 18 قنطارا من المتفجرات، وكذا 132 لغما وخمسة صواريخ.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365