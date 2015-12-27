الجيش الجزائرى يقتل 109 إرهابيين ويعتقل 36 آخرين عام 2015

>أظهرت حصيلة سنوية لوزارة الدفاع الجزائرية مقتل 109 إرهابيين واعتقال 36 آخرين، إلى جانب ضبط كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة و18 قنطارا من المتفجرات، خلال العام الجارى .2015

وتشير الحصيلة التى نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الأحد، إلى ضبط 105 سلاح كلاشنيكوف و21 مسدسا آليا و237 بندقية، علاوة على 23 مسدسا من نوع "إف إم بى كيه" وثمانى قاذفات صاروخية وخمس قاذفات صاروخية تقليدية الصنع.

كما جرى التحفظ على كميات معتبرة من الذخيرة بأنواعها و182 قنبلة تقليدية وأكثر من 18 قنطارا من المتفجرات، وكذا 132 لغما وخمسة صواريخ.

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