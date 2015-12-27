محافظ السويس يسلم كأس بطولة الجمهورية فى رفع الأثقال بالمدرسة العسكرية

حضر اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس، ختام بطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت 20سنة والتى بدأت يوم 24 ديسمبر، وتقام بنادى المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس.

وحصل أحمد مصطفى إبراهيم، من المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس على الميدالية الذهبية لوزن 94 كيلو جراماً، و حصل على المركز الثانى والميدلية الفضية نادر عبد المنعم وحصل على المركزالثالث والميدلية البرونزية محمد عبد السلام من نادى طلائع الجيش.

حضر البطولة جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وعقيد دكتور وليد الهلالي مدير المدرسة العسكرية الرياضية بالسويس والعميد أحمد ابو بكر مدير عام مكتب المحافظ وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ومحمد المصري عضو مجلس النواب،واللواء أحمد ولى الدين رئيس أركان الجيش الثالث ومحمد كمال محجوب رئيس الاتحاد المصرى للعبة رفع الأثقال.



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