"برج العرب":تسليم تعويضات المضارين من الأمطار فى 15 قرية وجار استكمال الباقى

أعلن مركز ومدينة برج العرب عن استمرار أعمال لجنة صرف التعويضات للمضارين من جراء السيول، التى ضربت قرى البنجر، والتى تم تحديد آليات لصرف التعويضات من خلال لجنة برئاسة اللواء أحمد متولى رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وأشار رئيس مدينة برج العرب إلى أنه تم حتى الآن تم تسليم الأهالى تعويضات 15 قرية هى قرى (13و14و15و16و17و18و19و20و21 والمركزية وقرية الزهور وقرية العلا وسيد درويش ومحمد فريد وسلامة حجازى).

وأضاف أنه جار استكمال تسليم شيكات التعويضات لأهالى قرى البنجر، بحضور نسيم يوسف سكرتير عام المركز، ومحمد عبد المولى معاون رئيس المركز لقطاع الخدمات، إلى جانب باقى الأعضاء من الإدارات المعنية بالمركز.

من جهة أخرى أكد رئيس مركز ومدينة برج العرب أنه جار أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالطريق الساحلى الدولى وشارع المستشفى عند المزلقان بقرية بهيج، والتى تأثرت من الأمطار.. كما أنه جار استكمال أعمال الصيانة لرفع كفاءة الإضاءة على كل الطرق بالمركز، منعا للحوادث وحفاظا على الأرواح.

من جهة أخرى قامت إدارة الرصد البيئى بمتابعة أعمال رفع القمامة التى تقوم بها شركة النظافة (نهضة مصر)، حيث قامت الشركة برفع 22 طنا وبمعدات المركز 6 أطنان بإجمالى 28 طنا اليوم.



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