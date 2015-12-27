إبراهيم العرجانى يقدم الشكر للسيسى على تشجيع أبناء سيناء للمشاركة فى التنمية

قدم إبراهيم العرجانى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، الشكر لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على القرارات والتوجيهات التى تدعو إلى تنمية سيناء تنمية حقيقية بإرادة سياسية لتعمير سيناء، مؤكدا أن تنمية سيناء هى غاية وطنية لن تتم إلا بأن تكون وسائلها أبناء سيناء.

وأضاف فى تصريح صحفى له، كنا ننادى بأن يكون أبناء سيناء جزءا من تنميتها، وقد حدث اليوم برعاية رئيس الجمهورية تدشين أوائل مشروعات شركة مصر سيناء بحضور الرئيس ووزير الدفاع وشيوخ القبائل ونواب مجلس الشعب، فى شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتابع: انطلق اليوم بحضور الرئيس أوائل مشروعات الشركة فى الرخام والملح لنؤكد صدق ما ذكرناه من قبل بأن نكون جزءا من تنمية سيناء وقد حدث، من اليوم أصبح أبناء سيناء الرقم الصحيح فى معادلة التنمية على أرض سيناء بسواعد أبنائها ورعاية قواتنا المسلحة، لنقود قاطرة التنمية ويكون أبناء القبائل فى سيناء الأرض الحاضنة للتنمية وطاردة للإرهاب، ودقت ساعة العمل ولن يثنينا أحد عن بناء منطقتنا بسواعدنا وسواعد المخلصين من أبناء سيناء.

وأشار فى بيانه إلى أنه بهذه المناسبة نفتح باب الأسهم لكل أبناء سيناء بشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، تزامنا مع انطلاق الشرارة الأولى لمشاريعها الاقتصادية فى الرخام والملح، لنكون جميعا شركاء فى التنمية للقضاء على البطالة وتحقيق عوائد ضخمة للمساهمين من أبناء سيناء، والقضاء على الفكر التكفيرى الظلامى، ونعد بأن عجلة التنمية لن تتوقف بفضل دعم الدولة وأبناء سيناء المخلصين.