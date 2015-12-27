بالصور.. "ثقافة أسوان" ينظم عرضا مسرحيا ساخرا للحياة السياسية قبل 30 يونيو

نظم فرع ثقافة أسوان، مساء اليوم الأحد، عرضاً مسرحياً بعنوان "عاشقين ترابك 2" على مسرح قصر ثقافة أسوان، ومن المقرر أن يستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

وصرح محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأن العرض المسرحى من إنتاج البيت الفنى للمسرح "مسرح السلام"، وينتمى العرض إلى منهج الكباريه السياسى، تعبيراً عن معاناة الشعب، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، ويتناول سنوات الثورة حتى 30 يونيو فى قالب كوميدى.

وأضاف مدير عام فرع ثقافة أسوان، فى بيان له، أن العرض عبارة عن 5 مشاهد، الأول "ماذا لو نجحت الثورة"، والثانى "تربية الفرد فى الجماعات المتطرفة"، والثالث "الفتنة الطائفية"، والرابع "شهداء رفح من القوات المسلحة"، والخامس "أحلام الشباب وتطلعاتهم".

وأشار "إدريس" إلى أن العرض يقام تحت رعاية الدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحافظ أسوان، ومن المقرر أن يجوب العرض مناطق بمحافظة أسوان "أبو سمبل وكوم أمبو وكلابشة ونصر النوبة والسباعية".



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