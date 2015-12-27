تقرير في الجول - لن تصدق عدد المرات التي طُرد فيها صالح جمعة في 3 أشهر فقط

بالتأكيد شعرت بالصدمة والذهول عندما رأيت صالح جمعة يغادر الملعب مطرودا بسبب بطاقتين في أقل من 5 دقائق. ولكن كيف سيكون شعورك عندما تعلم عدد المرات التي طُرد فيها لاعب الأهلي بسبب نفس الواقعة؟

الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

لقاء شهدت إصابة حسام عاشور لاعب وسط الأهلي قبل نهاية الشوط الأول ليدفع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي بصالح جمعة.

صالح الذي سجل في انتصار الأهلي أمام حرس الحدود شارك في الدقيقة 36 قبل أن يتحصل على بطاقة صفراء أولى بسبب ادعاء السقوط في الدقيقة 63.

قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية بعدها مباشرة في الدقيقة 68 بعد عرقلته لاعب دجلة.

الأغرب من كل ذلك إنها ليست الواقعة الأولى لصالح جمعة. فهل تصدق إن لاعب إنبي السابق تعرض للطرد بنفس الطريقة 3 مرات في البرتغال في فترة أقل من 3 أشهر فقط ومرة مع إنبي!.

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي الحالات التي تعرض لها صالح جمعة للطرد بسبب نفس الواقعة "بطاقتين الواحدة تلو الأخرى".

(1) أمام بنفيكا

في الـ30 من ديسمبر عام 2014 أي قبل سنة بالتمام من الآن تعرض صالح جمعة للطرد.

ناسيونال ماديرا يواجه بنفيكا في كأس البرتغال.

صالح جمعة يشارك من بداية اللقاء. وتحصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 53.

قبل أن يتحصل على البطاقة الثانية في الدقيقة 86 ويغادر الملعب مطرودا.

لقاء انتهى بخسارة ناسيونال ماديرا بهدف مقابل لاشيء لصالح بنفيكا قبل أن يودع الفريق بطولة كأس البرتغال.

(2) أمام بيلينينسش

مع نهاية عام 2014 تعرض صالح جمعة للطرد ومع بداية عام 2015 تكرر نفس الأمر من جديد.

ناسيونال ماديرا يواجه بيلينينسش في الدوري البرتغال في إطار الجولة الـ19 في الـ31 من يناير 2015.

صالح جمعة بدأ اللقاء منذ البداية وتلقى البطاقة الأولى في الدقيقة 21.

ولكن هذه المرة تأخر طرد صالح جمعة حتى الدقيقة 86. ليحصل على البطاقة الثانية ويخرج من الملعب مطرودا.

ولكن نجح الفريق البرتغالي في الحفاظ على تقدمه 2-1 وحقق الثلاث نقاط.

(3) أمام استوريل

بعد الطرد أمام بيلينينسش تعرض صالح جمعة للإيقاف لمباراة واحدة والتي كانت أمام إف سي أروكا.

ثم عاد من الإيقاف ليواجه استوريل في الجولة الـ21 ويعود للمشاركة من جديد كأساسي ولكن من جديد لهوايته المفضلة ويُطرد.

بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 55 ثم بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 79 ويطرد في اللقاء الذي شهد عودته من الإيقاف بعد الطرد!.

ونجح أيضا ناسيونال ماديرا في تسجيل هدف الفوز بعد طرد صالح جمعة مباشرة ليحقق الثلاث نقاط في الـ16 من فبراير 2015

- الثلاث حالات السابقة حدثت على مدار أقل من عام واحد. البداية كانت في 30 من شهر ديسمبر 2014 والحالة الأخيرة في البرتغال في الـ16 من فبراير أي في أقل من 3 أشهر-

(4) حالة مصرية

وقبل الوصول إلى 30 من ديسمبر 2015 تعرض صالح جمعة من جديد لنفس الواقعة.

أمام دجلة. يشارك كبديل في الشوط الأول. بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 63 وبطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 68.

صالح جمعة يغادر الملعب مطرودا ويترك الأهلي بـ10 لاعبين ويفشل الفريق في تحقيق الفوز أمام وادي دجلة.

(5) الواقعة الأولى

قبل كل ذلك تكررت واقعة طرد صالح جمعة ولكن بقميص إنبي وأمام مصر المقاصة.

في الجولة السابعة من دوري موسم 2011-2012 الذي لم يكتمل بسبب كارثة بورسعيد.