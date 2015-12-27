انفجار فيصل| مصرع 3 بينهم «نائب رئيس قضايا الدولة» وإصابة 12شخصًا و68ألف جنيه تعويضات الدولة (صور)

أعلن اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة ، أنه سيتم توفير أماكن بديلة بصفة مؤقتة لأسر عقار سهل حمزة بفيصل الذي وقع به انفجار وأسفر عن وفاة وإصابة 14 شخصا منهم 12 مصابا و 3حالات وفاة.

وقال الدالي إنه سيتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنفجر.

وأضاف أنه سيتم صرف تعويضات تقدر بـ 10 آلاف جنيه مناصفة بين المحافظة ووزارة التضامن لأسرة المتوفي و4 آلاف جنيه للمصاب.

وعلى هذا الأمر فإنه سوف يتم صرف 68 آلاف جنية تعويضات لأسر ضحايا الحادث .

ولقي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة متأثرًا بإصابة تعرض لها خلال مروره مصادفة بموقع انفجار حادث فيصل، الحادث لم تتحدد أسبابه بعد ومازال الفحص جاريًا.

وكان انفجار قد وقع عصر اليوم، بمنطقة سهل حمزة بفيصل، أسفر عن انهيار أجزاء من عقار سكني وواجهات أحد المحلات، وتدمير عدد 13 سيارة من المتواجدين بموقع الحادث.