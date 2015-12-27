محلل سياسي: انسحاب «داعش» من الأنبار تكتيك عسكري

قال هيثم الهيتي، المحلل السياسي في واشنطن، إن محافظة الأنبار تُعد من أكبر المحافظات العراقية، وتحتوي على مناطق صحراوية شاسعة، وقد يكون انسحاب تنظيم داعش تكتيك عسكري معين للتخلص من المواجهة المباشرة مع القوات العراقية، خاصة في ظل القصف المركز على تجمعات التنظيم بالمنطقة.

وأضاف الهيتي خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامي، بهاء ملحم، مساء اليوم الأحد، أن المعركة مع تنظيم داعش ليست عسكرية فحسب، ولكنها أيضًا سياسية في سبيل إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة العراقية منذ سنوات طويلة، والتي ساهمت في ازدهار داعش، وأدت على تمدد هذا الكيان الإرهابي في المنطقة.