أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محلل سياسي: انسحاب «داعش» من الأنبار تكتيك عسكري

Google+ Print
محلل سياسي: انسحاب «داعش» من الأنبار تكتيك عسكري محلل سياسي: انسحاب «داعش» من الأنبار تكتيك عسكري

هيثم الهيتي

 

قال هيثم الهيتي، المحلل السياسي في واشنطن، إن محافظة الأنبار تُعد من أكبر المحافظات العراقية، وتحتوي على مناطق صحراوية شاسعة، وقد يكون انسحاب تنظيم داعش تكتيك عسكري معين للتخلص من المواجهة المباشرة مع القوات العراقية، خاصة في ظل القصف المركز على تجمعات التنظيم بالمنطقة.

وأضاف الهيتي خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامي، بهاء ملحم، مساء اليوم الأحد، أن المعركة مع تنظيم داعش ليست عسكرية فحسب، ولكنها أيضًا سياسية في سبيل إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة العراقية منذ سنوات طويلة، والتي ساهمت في ازدهار داعش، وأدت على تمدد هذا الكيان الإرهابي في المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا