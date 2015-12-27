وزير خارجية إثيوبيا: «البشير» قدم النصائح والمقترحات للاجتماع السداسي لسد النهضة

قال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، أن الرئيس السوداني عمر البشير، قدم بعض النصائح والمقترحات للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه لدول مصر والسودان وأثيوبيا، الجاري حاليا بالخرطوم، بما يمكن من الوصول إلى النتائج المطلوبة التي تحقق طموحات وتطلعات شعوب الدول الثلاث.

وأوضح أدهانوم- عقب لقائه اليوم الأحد بالرئيس السوداني عمر البشير، ببيت الضيافة بالخرطوم- إنه أطلع البشير على مسارات المحادثات بين الدول الثلاث، ولاسيما أن هذه هي الجولة الثانية خلال هذا الشهر بالخرطوم.

وأوضح وزير خارجية أثيوبيا- أن اجتماعه مع الرئيس البشير، بحث أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الخرطوم واديس أبابا، على الصعيدين الإقليمي والعلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن الرئيس البشير طرح بعض النصائح والمقترحات للوزراء بالدول الثلاث، تتعلق بسير المحادثات وكيفية الوصول إلى النتائج المرجوة في الموضوعات المطروحة للنقاش، معبرا عن تقديره لمساهمة البشير في إحداث التوافق بين الدول الثلاث.

وثمن أدهانوم، دور السودان في دفع المحادثات بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق في ملف السد النهضة الأثيوبي.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد التقى في وقت سابق اليوم بالرئيس السوداني عمر البشير، حيث نقل له رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن الرسالة أكدت عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين، وشددت على التزام مصر بالتعاون مع السودان لتحقيق المصالح المشتركة بما يرتقى إلى تطلعات الشعبين المصري والسوداني، ويمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

وقال أن الوزير سامح شكري، حرص خلال اللقاء، على إحاطة الرئيس السوداني بتطورات المحادثات السداسية الخاصة بسد النهضة، مؤكدا على أهمية ومحورية اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي كأساس لتعزيز بناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان وعدم الإضرار بأي طرف.

وبدوره، قال وزير خارجية السودان إبراهيم غندور-الذي حضر لقاء الوزيران المصري والأثيوبي مع الرئيس السوداني اليوم- أن البشير بحث مع وزراء البلدين العلاقات الثنائية ومجريات الحوار الذي يجري بين البلدان الثلاثة حول سد النهضة.

وأوضح أن الرئيس السوداني نوه إلى إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاثة، والمتضمن أهمية أن تمضي الدول الثلاثة في تشكيل لجنة عليا للنظر في قضايا التنمية والعلاقات الاقتصادية والشعبية والأمنية.

وقال غندور، أن الوزراء أكدوا التزامهم بتوجهات القيادة في البلدان الثلاثة للمضي قدما في استكمال الاتفاق، وأن اختيارهم للخرطوم جاء بعناية باعتبار أن السودان ظل على الدوام يلعب دورا محوريا في هذه القضية.