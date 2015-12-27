أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الشباب والرياضة: نثق في قدرة عمومية وجماهير الأهلي على الخروج من الأزمة

Google+ Print
الشباب والرياضة: نثق في قدرة عمومية وجماهير الأهلي على الخروج من الأزمة الشباب والرياضة: نثق في قدرة عمومية وجماهير الأهلي على الخروج من الأزمة

وزير الشباب والرياضة

أكدت وزارة الشباب والرياضة على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها نحو تنفيذ الحكم الصادر بشأن بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وذلك بعد ورود الصورة الرسمية، مزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم، مشيرة إلى احترامها لأحكام القضاء المصري.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنها حريصة على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار كيان النادي الأهلي العريق صاحب التاريخ المشرف والشعبية الكبيرة وكذلك استقرار الرياضة المصرية.

 لفتت الوزارة إلى ثقتها أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة ستقف إلى جانب الكيان، التي وصفته بالكبير، والنظر إلى المصلحة العامة للخروج سريعا من هذه الأزمة.

وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، ببطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأهلى المنعقدة بتاريخ 27 ، 28 مارس 2014.

ا    ش   ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا