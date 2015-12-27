الشباب والرياضة: نثق في قدرة عمومية وجماهير الأهلي على الخروج من الأزمة

أكدت وزارة الشباب والرياضة على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها نحو تنفيذ الحكم الصادر بشأن بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وذلك بعد ورود الصورة الرسمية، مزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم، مشيرة إلى احترامها لأحكام القضاء المصري.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنها حريصة على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار كيان النادي الأهلي العريق صاحب التاريخ المشرف والشعبية الكبيرة وكذلك استقرار الرياضة المصرية.

لفتت الوزارة إلى ثقتها أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة ستقف إلى جانب الكيان، التي وصفته بالكبير، والنظر إلى المصلحة العامة للخروج سريعا من هذه الأزمة.

وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، ببطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأهلى المنعقدة بتاريخ 27 ، 28 مارس 2014.

ا ش ا