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بالفيديو..توفيق عكاشة:"مجدى عبد الغفار كان بيتفرج على 30 يونيو وهو لابس بيجامة"

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بالفيديو..توفيق عكاشة:"مجدى عبد الغفار كان بيتفرج على 30 يونيو وهو لابس بيجامة" بالفيديو..توفيق عكاشة:"مجدى عبد الغفار كان بيتفرج على 30 يونيو وهو لابس بيجامة"
قال الإعلامى والنائب البرلمانى توفيق عكاشة، إن استهدافه ارتبط بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، موضحاً أن الوزير كان "بيتفرج"، على ثورة 30 يونيو أمام التليفزيون وهو يرتدى البيجامة، مشيراً إلى أن الوزير عاد لمنصبه وهو لا يفرق بين الوطنيين وغير الوطنيين، ولكى يحقق هدف واحد وهو أن يستمر على كرسى الوزارة إلى أن يكتب الله أمراً كان مفعولاً، رغم أن فترته إمتلأت بالأخطاء والتجاوزات من الشرطة فى حق المواطنين.

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن التجاوزات لم تكن فى عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وهو محترم وذو أخلاق، مشيراً إلى أن أكبر دليل على استهدافه من وزير الداخلية الحالى هو القبض عليه أمام مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأشار عكاشة إلى أن هناك صحفى كان يغطى أحد الوزارات وكان عنده مخالفة سيارة، فمدير الأمن"قلب الدنيا"، وقال لضابط تنفيذ الأحكام "ازاى تقبض عليه قبل ما تخطر الوزارة"، موضحاً أنه بعد اختيار مجدى عبد الغفار وزيراً للداخلية ، أحضر إعداد برنامجه "CV " للواء حامد عبد الله بدلاً من مجدى عبد الغفار ،مردفاً "ماكنش فى فرق كبير أوى بين حامد عبد الله واللواء مجدى عبد الغفار الاتنين دمروا الدنيا"، مردفاً:"أنا قرأتها، وانتهت الحلقة ووالدتى كلمتنى وقالتلى الراجل دا قريبنا".
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