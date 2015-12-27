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بالصور.. "تعليم الغربية" تنظم زيارة طلابية للإدارات الشرطية

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بالصور.. "تعليم الغربية" تنظم زيارة طلابية للإدارات الشرطية بالصور.. "تعليم الغربية" تنظم زيارة طلابية للإدارات الشرطية
نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، زيارة طلابية للأقسام والإدارات الشرطية، بهدف توطيد أواصر الصلة وحسن العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد دكتور خالد مصطفى إدريس.

وشملت الزيارة إدارة شرطة النجدة، وإدارة الدفاع المدنى، وقسم شرطة أول طنطا، إدارة المرور الجديدة بسبرباى.

شارك فى الجولة اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وفريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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